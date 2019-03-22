Rekabet Kurulundan 24 Yaş Meyve Sebze Toptancısına Soruşturma
34 dakika önce
Rekabet Kurulunca, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldı.
Rekabet Kurulunca, İstanbul
, Ankara
ve Antalya
'da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulunca, 14'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Toptancı Hali Ataşehir
ve Bayrampaşa
şubelerinde, 7'si Ankara Büyükşehir Belediyesi
Toptancı Halinde, 3'ü Antalya Büyükşehir Belediyesi
Toptancı Halinde yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:56 Kaynak: AA
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