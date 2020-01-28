Rekabet Kurulundan 5 sigorta şirketine ceza - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulundan 5 sigorta şirketine ceza - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulundan 5 sigorta şirketine ceza

7 saat önce

Rekabet Kurulu, sigorta sektöründe faaliyet gösteren 8 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 5 şirkete idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurulundan 5 sigorta şirketine ceza, System.String[]

Rekabet Kurulu, sigorta sektöründe faaliyet gösteren 8 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 5 şirkete idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Söz konusu soruşturma sonucunda Rekabet Kurulu tarafından, Allianz Sigorta AŞ, Dubai Starr Sigorta AŞ, Ergo Sigorta AŞ, Eureko Sigorta AŞ ve Sompo Japan Sigorta AŞ'nin ilgili Kanunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası verilmesi kararı alındı.

Öte yandan, Aksigorta AŞ, Axa Sigorta AŞ ve Zurich Sigorta AŞ'ye söz konusu hükümleri ihlal etmediklerinden, idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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