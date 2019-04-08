Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulundan 7 Kimya Firması Hakkında Soruşturma Kararı

Rekabet Kurulundan 7 Kimya Firması Hakkında Soruşturma Kararı

2 saat önce

Rekabet Kurulu, su arıtma tesislerinde kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren 7 firma hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulundan 7 Kimya Firması Hakkında Soruşturma Kararı, System.String[]
Rekabet Kurulu, su arıtma tesislerinde kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren 7 firma hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre kurul, söz konusu teşebbüslerin aralarında anlaşarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanununa aykırı hareket ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırmayı karara bağladı.

Bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden ve bulguları ciddi ve yeterli bulan kurul, kanunun ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, "AkKim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, Hicri Ercili Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ, May Asit Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ltd. Şti., Sulfert Kimya Sanayi Ticaret AŞ, Aykimsan Hiçyılmaz Ltd. Şti., Irmak Kimya Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti." hakkında soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı Batman'daki Aşiret Düğününde, Geline 1 Kilo Altın Takıldı Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:57:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurulundan 7 Kimya Firması Hakkında Soruşturma Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]