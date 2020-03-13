Rekabet Kurulundan akaryakıt şirketlerine ceza - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulundan akaryakıt şirketlerine ceza - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulundan akaryakıt şirketlerine ceza

6 saat önce

Rekabet Kurulu, 4 akaryakıt firmasına 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal etmekten idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulundan akaryakıt şirketlerine ceza, System.String[]

Rekabet Kurulu, 4 akaryakıt firmasına 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal etmekten idari para cezası verdi.


OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell & Turcas Petrol AŞ, BP Petrolleri AŞ ve Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye AŞ) bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.


12 Mart tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Petrol Ofisi AŞ, Shell & Turcas Petrol AŞ, BP Petrolleri AŞ ve OPET Petrolcülük AŞ'nin 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere aynı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine; Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye AŞ) 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi. - ANKARA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:02 Kaynak: İHA
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