Rekabet Kurulundan bazı birleşme ve devralmalara onay

Rekabet Kurulu, bir dizi birleşme ve devralma başvurusunu karara bağladı.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımlanan son kurul kararlarına göre, AdColony Holding AŞ'nin tek kontrolünün, Digital Turbine Inc'in tamamına sahip olduğu iştiraki Digital Turbine Media Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Orange SA tarafından tek kontrol edilen Orange Concessions SASU'nun ortak kontrolünün, Caisse des Dépöts et Consignations ve Électricité de France SA tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Çeşitli lisanssız elektrik üretim santrallerinin (Motus Şirketler Grubu-Demges Elektrik Üretim Anonim Şirketi-Besni Şirketler Grubu) Ak Portföy Yönetim AŞ - JEC Yenilenebilir Enerji Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Japan Energy Capital 1 LP tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Lonza Group AG'nin Lonza Özel Bileşenler iş kolunun ortak kontrolünün Bain Capital Investors L.L.C. ve Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Halihazırda Magal Engineering Ltd. ve Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından ortak kontrol edilen Magal Cavo Otomotiv Sanayi Ticaret ve Servis AŞ'nin tek kontrolünün Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Bupa Acıbadem Sigorta AŞ ile HDI Sigorta AŞ arasında akdedilen Sağlık Sigortalarında Uygulanacak İşbirliği Modeline İlişkin Çerçeve Sözleşme ve ekleri olan Kotpar Reasürans Sözleşmesi ile Kapalı Koasürans Sözleşmesi'ne ve eklerine 31 Aralık 2030'a kadar bireysel muafiyet tanındı.

THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi'ne 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 5 yıl süreyle bireysel muafiyet verildi.

Palm City Alışveriş Merkezi'nin Yenişehir Alışveriş Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.