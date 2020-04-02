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Rekabet Kurulundan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
6 saat önce
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50 bin liralık destekle katkıda bulundu.
Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 50 bin liralık destekle katkıda bulundu.
Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na Küle ve kurul üyeleri 50 bin liralık destek sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:52 Kaynak: AA
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