Rekabet Kurulundan Burdur'daki 10 akaryakıt istasyonuna para cezası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulundan Burdur'daki 10 akaryakıt istasyonuna para cezası - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulundan Burdur'daki 10 akaryakıt istasyonuna para cezası

6 saat önce

Rekabet Kurulu, Burdur'da faaliyet gösteren 10 akaryakıt istasyonuna, otogaz LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükselttikleri gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulundan Burdur'daki 10 akaryakıt istasyonuna para cezası, System.String[]

Rekabet Kurulu, Burdur'da faaliyet gösteren 10 akaryakıt istasyonuna, otogaz LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükselttikleri gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Burdur'da faaliyet gösteren istasyonların, otogaz LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükseltmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma yürüttü.

Soruşturma sonucu Akay Petrol Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, Binay Akaryakıt LPG, Otomotiv, Elekt. Dayanıklı Tüketim Malları AŞ, Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama San. ve Tic. AŞ, Burdur İhtiyaç Mad. ve İnş. San. Tic. AŞ, Emre Emrah Cantürk Akaryakıt İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti, Kurt Otomotiv Parça Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Mediha Ongun Hamdi Ongun ve Fahri Ongun Kabacalı Petrol Tic. Kol. Şti, Mudul Petrol Lpg ve Sıvı Petrol Ürünleri Tic. ve Müh. Hizmetleri, Özel Burdur Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği İnş. Taahhüt Oto. Turizm Nak. Madencilik Tarım Ürünleri Konfeks. Gıda Akaryakıt Day. Tüketim Mall. Tic. ve San. Ltd. Şti, Yağmuralan Petrol İnş. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti'ye, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Burdur, Lpg, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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