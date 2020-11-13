Rekabet Kurulundan, Google'a 196 milyon 708 bin ceza - Son Dakika

Rekabet Kurulundan, Google'a 196 milyon 708 bin ceza

13.11.2020 17:53
Rekabet Kurulundan, Google'a 196 milyon 708 bin ceza, System.String[]

Rekabet Kurulu, Google hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Rekabet Kurulu, Google hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik, ölçek ve/veya konumda sunması için altı ay süre tanıdı. İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'dan ayrıca uyum tedbirleri hazırlaması da istendi.

Rekabet Kurulundan yapılan açıklamada, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. maddesi uyarınca açıklanması Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 12.11.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 20-49/675-295 sayı ile aşağıdaki nihai karar alındığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarlarında hakim durumda olduğuna OYBİRLİĞİ ile, Google'ın, genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine oyçokluğu ile bu nedenle, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'e müteselsilen 196.708.054,78 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile, İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'a: Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) aylık süre içerisinde yerine getirilmek ve Kuruma tevsik edilmek üzere; Google'ın metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik, ölçek ve/veya konumda sunması, Google'ın kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kuruma sunması, Google'ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması yükümlülüklerinin getirilmesine Oybirliği ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir." - ANKARA

Rekabet Kurulu, Para Cezası, Google, Hakim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulundan, Google'a 196 milyon 708 bin ceza - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı
Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü         
17:53
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren: Haluk Ulusoy, başkan adayı olabilir Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren: Haluk Ulusoy, başkan adayı olabilir         
17:14
Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı         
16:59
Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı         
16:35
Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım         
16:06
Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor Rahatsızlanan Cübbeli Ahmet TV programını iptal etti! Konuşamıyor         
15:53
Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı Yan kesici kadın, polisi görünce soyunmaya kalktı         
15:45
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi         
14:48
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü         
14:33
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti         
13:25
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 17:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rekabet Kurulundan, Google'a 196 milyon 708 bin ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei