Rekabet Kurulundan Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulundan Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulundan Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası

6 saat önce

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. (Google) hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulundan Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası, System.String[]

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. (Google) hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Söz konusu soruşturma sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından Google'a, ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesi kararı alındı.

Rekabet Kurulu, Alphabet, Google, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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