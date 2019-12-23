Rekabet Kurulunun Red Bull kararı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulunun Red Bull kararı - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulunun Red Bull kararı

6 saat önce

Rekabet Kurulu, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.

Rekabet Kurulunun Red Bull kararı, System.String[]

Rekabet Kurulu, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. hakkında başlattığı soruşturmada, Rekabet Kanunu'nun ihlal edilmediğine oy birliğiyle karar verdi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti'nin fiili münhasırlık uygulamak ve yeniden

satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Toplanan tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti'nin, kanunun ilgili maddesini ihlal etmediği dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına oy birliği ile Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.

Rekabet Kurulu, Red Bull, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:38 Kaynak: AA
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