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Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı

03.06.2021 15:30

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyette bulunan 13 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma açılan firmalar içinde birçok ünlü marka da yer alıyor.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun 7 Mayıs, 21 Mayıs ve 28 Mayıs tarihli kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve tespitler doğrultusunda, soruşturmanın tarafı olmayan çeşitli üretici/tedarikçi niteliğindeki teşebbüslerce alt pazarda yer alan önde gelen perakende süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin dolaylı yoldan değişimine aracılık edildiği, söz konusu süpermarket zincirlerinin fiyatlarının, fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı veya söz konusu perakendecilerin yeniden satış fiyatlarının belirlenmesine dönük davranışlarda bulunulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşması üzerine resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILAN FİRMALAR

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, "Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu, Doğanay Gıda, Düzey Tüketim Malları Sanayi, Eti Gıda, Frito Lay, Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı, Haribo Şekerleme, Horizon Hızlı Tüketim, Kent Gıda, Pasifik Tüketim Ürünleri, Pepsi Cola Servis ve Dağıtım, Red Bull Gıda ve Şölen Çikolata hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • sertan sarı : Zincir marketlere de yılda 3-4 sefer fiyat kontrolü yapılmalı kafalarına göre zam yapıyorlar Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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