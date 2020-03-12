Rekabet Kurumu 20 personel alacak - Son Dakika
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Rekabet Kurumu 20 personel alacak

6 saat önce

Rekabet Kurumu 20 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Rekabet Kurumu 20 personel alacak, System.String[]

Rekabet Kurumu 20 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Kurumun, personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum, 10'u genel, 5'i hukuk, 5'i bilişim kadroları için olmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 20 uzman yardımcısı alacak.

Sınava katılacak adayların 12- 27 Mart döneminde www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan "Sınav Duyurusu" başlıklı bölümdeki "Başvuru Formu"nu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Yazılı sınav 19 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Rekabet Kurumunun internet sitesinden ilan edilecek, bilgiler adayların e-posta adreslerine ve cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da tabi tutulacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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