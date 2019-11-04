Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Başkanı Küle görevine başladı
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Rekabet Kurumu Başkanı Küle görevine başladı

6 saat önce

Rekabet Kurumu Başkanlığına atanan Birol Küle, yemin ederek iş başı yaptı.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle görevine başladı, System.String[]

Rekabet Kurumu Başkanlığına atanan Birol Küle, yemin ederek iş başı yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurumu Başkanlığına getirilen Birol Küle ile 2'nci Başkanlığa atanan Arslan Narin, Yargıtay 1. Başkanlık Divanı huzurunda yemin ederek görevlerine başladı.

Yemin töreninde, Rekabet Kurulu üyeleri, kurumun üst düzey yöneticileri ve personeli hazır bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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