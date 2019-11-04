Rekabet Kurumu Başkanı Küle görevine başladı

Rekabet Kurumu Başkanlığına atanan Birol Küle, yemin ederek iş başı yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurumu Başkanlığına getirilen Birol Küle ile 2'nci Başkanlığa atanan Arslan Narin, Yargıtay 1. Başkanlık Divanı huzurunda yemin ederek görevlerine başladı.

Yemin töreninde, Rekabet Kurulu üyeleri, kurumun üst düzey yöneticileri ve personeli hazır bulundu.