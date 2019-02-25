Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018'den İtibaren Mobilya Girdilerinden Bazı Dosyalarla İlgili...

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018'den İtibaren Mobilya Girdilerinden Bazı Dosyalarla İlgili...

1 saat önce

IHAAW110941-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018'den itibaren mobilya girdilerinden bazı dosyalarla ilgili somut bilgi bulunmadığından kapanan dosyalarımız var" dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak,
IHAAW110941-EKO/25-02-2019

- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018'den itibaren mobilya girdilerinden bazı dosyalarla ilgili somut bilgi bulunmadığından kapanan dosyalarımız var" dedi. 25.02.2019 11: 09: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:15 Kaynak: İHA

Ömer Torlak, Ekonomi
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