Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Son Dönemde Gıda Fiyatlarındaki Gelişmelere İlişkin,...
1 saat önce
IHAAW110505-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor.
IHAAW110505-EKO/25-02-2019
- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak
, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi. 25.02.2019 11: 05: 05 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:11 Kaynak: İHA
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var
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