Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Son Dönemde Gıda Fiyatlarındaki Gelişmelere İlişkin,...

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Son Dönemde Gıda Fiyatlarındaki Gelişmelere İlişkin,...

1 saat önce

IHAAW110505-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Son Dönemde Gıda Fiyatlarındaki Gelişmelere İlişkin,..., System.String[]
IHAAW110505-EKO/25-02-2019

- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi. 25.02.2019 11: 05: 05 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Ömer Torlak, Ekonomi
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