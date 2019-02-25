Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Son Dönemde Gıda Fiyatlarındaki Gelişmelerle İlgili, "Yaş Meyve...
1 saat önce
IHAAW110933-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili, "Yaş meyve sebzenin perakende satış süreciyle ilgili dosya devam ediyor" dedi.
IHAAW110933-EKO/25-02-2019
- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak
, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelerle ilgili, "Yaş meyve sebzenin perakende satış süreciyle ilgili dosya devam ediyor" dedi. 25.02.2019 11: 09: 33 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:15 Kaynak: İHA
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