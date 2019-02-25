Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Tanzim Satış Konusunda Perakendecilerin Şikayetçi Olup...
1 saat önce
IHAAW112607-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tanzim satış konusunda perakendecilerin şikayetçi olup olamayacağına ilişkin, "Şikayet başvurusunda bulunabilirler ancak fiyatlar normale döndüğünde süreç devam edecektir" dedi.
IHAAW112607-EKO/25-02-2019
- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak
, tanzim satış konusunda perakendecilerin şikayetçi olup olamayacağına ilişkin, "Şikayet başvurusunda bulunabilirler ancak fiyatlar normale döndüğünde süreç devam edecektir" dedi. 25.02.2019 11: 26: 07 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
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