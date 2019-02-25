Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Tanzim Satış Konusunda Perakendecilerin Şikayetçi Olup...

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Tanzim Satış Konusunda Perakendecilerin Şikayetçi Olup...

1 saat önce

IHAAW112607-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tanzim satış konusunda perakendecilerin şikayetçi olup olamayacağına ilişkin, "Şikayet başvurusunda bulunabilirler ancak fiyatlar normale döndüğünde süreç devam edecektir" dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Tanzim Satış Konusunda Perakendecilerin Şikayetçi Olup..., System.String[]
IHAAW112607-EKO/25-02-2019

- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, tanzim satış konusunda perakendecilerin şikayetçi olup olamayacağına ilişkin, "Şikayet başvurusunda bulunabilirler ancak fiyatlar normale döndüğünde süreç devam edecektir" dedi. 25.02.2019 11: 26: 07 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Ömer Torlak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi

1 Milyarlık TL'lik Derbi Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:52:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Tanzim Satış Konusunda Perakendecilerin Şikayetçi Olup...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]