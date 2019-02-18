Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Konferansa Katıldı

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Konferansa Katıldı

39 dakika önce

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim Felsefesinde Kırılmalar ve Bilim Ahlakı - Prof. Dr. Fuat Sezgin" isimli konferansa katıldı.

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Konferansa Katıldı, System.String[]
Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim Felsefesinde Kırılmalar ve Bilim Ahlakı - Prof. Dr. Fuat Sezgin" isimli konferansa katıldı.

Torlak, ERÜ Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bilimin önemine değindi.

16. yüzyılda İslam dünyasının Batı'ya karşı üstün olduğunu vurgulayan Torlak, bu üstünlüğün tesadüf olmadığını anlattı.

Torlak, 11. ve 16. yüzyılda Batı'nın yaşadığı Ortaçağ'ın İslam coğrafyasında yaşanmadığını aktararak, "Prof. Dr. Fuat Sezgin, insanlık tarihinin ve birikiminin ortak mirasını İslam coğrafyasının kullandığını, hiç gocunmadan Yunancadan tercümeler yapıldığını ve yapılan tercümelerin üzerine ilave katkılar sunulduğunu söylüyor." dedi.

Okullarda analitik ve eleştirel düşünce yerine ezberci bir yaklaşım sergilendiğini belirten Torlak, bu durumun aşılması gerektiğini söyledi.

Torlak, Avrupa merkezciliğinin sosyal bilimlerde ciddi yanlış anlaşılmalara neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu durum insanlığı ciddi yanlış anlamalara yol açmıştır. Sanki bu anlamda okuma yapmadığımız zaman tarihin rönesansla başladığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama insanlık tarihi rönesansla başlamadı. İbni Haldun'un önemli çalışmalarıyla ortaya koyduğu gibi Mezopotamya'da da başlamadı. Çok daha geçmişi olan bir insanlık tarihi var. Etnik merkezcilikle onun bir türü olan Avrupa merkezcilik, bunları yok sayarak, gözardı ederek bir tarih yazımına girişti. Büyük ölçüde bilim ahlakına saygılı oryantilistlerin çabalarıyla bunların aşılabildiğini görüyoruz."

Program, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın Torlak'a plaket vermesinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:39 Kaynak: AA

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