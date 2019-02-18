Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Başkanı Torlak'tan Erü Rektörü Çalış'a Ziyaret

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak'tan Erü Rektörü Çalış'a Ziyaret

47 dakika önce

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak'tan Erü Rektörü Çalış'a Ziyaret, System.String[]
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında Kayseri Üniversitesi'nin davetlisi olarak "Bilim Felsefesinde Kırılmalar ve Bilim Ahlakı" konulu konferans vermek için Kayseri'ye gelen Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve üniversitenin çini işlemeli vazosunu hediye etti.

Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak da, ERÜ Rektörü Çalış'a plaket ve kitap hediye etti.

Rektörlük ziyaretinde Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'a, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da eşlik etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:05 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0 Yılmaz Erdoğan'a Film Sektörü Temsilcilerinden Sert Tepki

Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Başkanı Torlak'tan Erü Rektörü Çalış'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]