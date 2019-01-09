Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Başkanından Google açıklaması

Rekabet Kurumu Başkanından Google açıklaması

25 dakika önce

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Google soruşturmasını 2019 sonunda ya da 2020 başında tamamlamayı öngördüklerini söyledi.

Rekabet Kurumu Başkanından Google açıklaması, System.String[]
Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Google soruşturmasını 2019 sonunda ya da 2020 başında tamamlamayı öngördüklerini söyledi. Torlak ayrıca, sinema sektöründeki tartışmalara ilişkin, "Yapımcılarla salon işletmeleri arasındaki sözleşmeden kaynaklanabilecek rekabet ihlalleri söz konusu olabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:10 

Ekonomi
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