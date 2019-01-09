Rekabet Kurumu Başkanından Google açıklaması
25 dakika önce
Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Google soruşturmasını 2019 sonunda ya da 2020 başında tamamlamayı öngördüklerini söyledi.
Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Google
soruşturmasını 2019 sonunda ya da 2020 başında tamamlamayı öngördüklerini söyledi. Torlak ayrıca, sinema sektöründeki tartışmalara ilişkin, "Yapımcılarla salon işletmeleri arasındaki sözleşmeden kaynaklanabilecek rekabet ihlalleri söz konusu olabilir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:10
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