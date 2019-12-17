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Rekabet Kurumu: "Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.
6 saat önce
Rekabet Kurumu: "Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
Rekabet Kurumu: "Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google), Android işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve Google ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 09.02.2017 tarihinde Kurulumuzca soruşturma başlatılmıştır." - ANKARA
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