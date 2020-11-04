Rekabet Kurumu'nda Google'ın sözlü savunma toplantısı yapıldı - Son Dakika

Rekabet Kurumu'nda Google'ın sözlü savunma toplantısı yapıldı

04.11.2020 17:49
Rekabet Kurumu'nda Google'ın sözlü savunma toplantısı yapıldı, System.String[]

REKABET Kurumu'nun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali gerekçesiyle başlattığı Google soruşturmasında, sözlü savunma aşamasına gelindi.

REKABET Kurumu'nun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlali gerekçesiyle başlattığı Google soruşturmasında, sözlü savunma aşamasına gelindi. Online toplantıda Google şirketlerinin temsilcileri sözlü savunma yaparken, soruşturma heyeti ihlal nedeniyle idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi. Karar, 19 Kasım'da açıklanacak.

Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik algoritma güncellemeleriyle ve Adwords (Google'ın arama sonuçlarında, iş ortağı sitelerde reklam gösterimi sağlayan pazarlama aracı) reklamlarıyla teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırarak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, hakkında soruşturma yürütülen Google şirketlerinin yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, Rekabet Kurulu'nun sözlü savunma toplantısının Covid-19 salgını nedeniyle web üzerinden canlı (online) olarak uzaktan yapılmasına karar verildiğini belirtti. Küle, "Söz konusu toplantı, kurumumuzun merkez binasında bulunan konferans salonunda da yayınlanmakta olup, böylelikle dinleyici olarak katılım talebi iletenlere bu toplantıyı dinleme imkanının sağlanmıştır" dedi. Küle daha sonra sözü, iddialara ve dosya içeriğine dair açıklamalar yapmak üzere soruşturma heyetine verdi.

SORUŞTURMA HEYETİ İHLAL OLDUĞU KANAATİNDESoruşturma heyeti, hakkında soruşturma yürütülen Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna dikkat çekerken, 'Google'ın, genel arama sonuçlarının en üstünde, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vermek suretiyle kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığını' ifade etti. Bu durumun kanunun 6'ncı maddesini ihlali anlamına geldiğini vurgulayan heyet, Google'a, aynı kanunun 16'ncı maddesi doğrultusunda idari para cezası uygulanması gerektiğini bildirdi. Heyet, ayrıca söz konusu ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'a, Rekabet Kurulu tarafından makul bir süre tanınmasını önerdi. Bu süre zarfında Google'ın, metin reklamlarının organik sonuçları pazardan dışlamayacak ölçek ve/veya konumda sunulması, metin reklamlarının, reklam niteliğindeki belirsizliğin, organik sonuçlardan açıkça ayrıştırılacak şekilde giderilmesi, internet sitelerinin metin reklamı vermesinin organik sıralaması üzerindeki etkilerinin bertaraf edilmesine ilişkin önlemleri alması istendi.GOOGLE'A İHLALİ SONLANDIRMASI İÇİN SÜRE TANINMASI ÖNERİSİ

Heyet, Google'ın kendisine tanınan bu sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kurum'a sunması, Google'ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum'a rapor sunması yükümlülüklerinin getirilmesi gerektiği, Google'a belirtilen yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatini de ifade etti. Başkan Küle, soruşturma heyetinin ardından Google şirketlerinin temsilcilerine sözlü savunmalarını yapmaları için söz verdi. Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdikten sonra 19 Kasım'da bildirecek. Ancak kararın bildirim tarihinden önce alınması durumunda kurumun internet sitesinden duyurulacak.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rekabet Kurumu'nda Google'ın sözlü savunma toplantısı yapıldı - Son Dakika


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