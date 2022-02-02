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Son dakika... Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada karar - Son Dakika

Son dakika... Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada karar

02.02.2022 19:49
Son dakika... Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada karar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada kararREKABET Kurumu, haklarında soruşturma yürütülen otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin rekabete aykırılıklarının tespit edilemediğini ve şirketlere ceza verilmediğini açıkladı.

Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada karar

REKABET Kurumu, haklarında soruşturma yürütülen otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin rekabete aykırılıklarının tespit edilemediğini ve şirketlere ceza verilmediğini açıkladı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Alman Otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, "27 Ocak 2022 tarihinde Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda; Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Daimler AG (Mercedes- Benz), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi" denildi.

Haber:  ANKARA,


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Rekabet Kurumu, Volkswagen, Porsche, Audi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada karar - Son Dakika


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