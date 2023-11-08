Rekabet Kurumu'ndan deprem bölgesinde hizmet veren 18 çimento firmasına soruşturma

Rekabet Kurumu, Hatay ve Malatya illerinde çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren ve aralarında ünlü firmaların da bulunduğu 18 teşebbüs hakkında soruşturma kararı verdi.

KANUNUN 4. MADDESİNİ İHLAL EDİP ETMEDİKLERİ İNCELENECEK

Kurumdan yapılan açıklamada soruşturmanın söz konusu teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek ve bölge/müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açıldığı belirtildi.

Hatay'da faaliyet gösteren ve soruşturma açılan firmalar şöyle:

OYAK Çimento Fabrikaları AŞ,

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ,

Ceyhan Hazır Beton İnş. Nak. Mad. Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

M.M. Tiftik Kardeşler Nak. İnş. Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd.Şti.,

Ekintaş İnş. San. ve Tic. AŞ,

Kadir Soylu Beton Demir İnş. Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti,

KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşletmeleri AŞ,

Filitoğlu İnş. Petrol Gıda Turizm Nak. San. ve Tic. AŞ

Malatya'da faaliyet gösteren ve soruşturma açılan firmalar şöyle:

Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nak. Harfiyat Tic. ve San. Ltd. Şti.,

Betontek Yapı Elemanları İnş. Taah. Mad. Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti.,

Çınarlar Beton İnş. ve İnş. Malz. Nak. Akary. Gıd. Bes. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.,

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ,

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ,

Çimya Çimento İnş. Yapı Malzemeleri Makine Enerji Mad. İç ve Dış Tic. AŞ,

Erva Hazır Beton Otelcilik Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti.,

Kavuksan İnş. Beton Petrol San. ve Tic. AŞ,

Mabetaş Malatya Beton Yapı Elemanları ve Mad. San. ve Tic. AŞ

Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 4. MADDESİ



Madde 4- Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.