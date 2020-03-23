Rekabet Kurumu'ndan fahiş fiyat açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rekabet Kurumu'ndan fahiş fiyat açıklaması - Son Dakika

Rekabet Kurumu'ndan fahiş fiyat açıklaması

6 saat önce

REKABET Kurumu, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezasının uygulanacağı açıkladı.

Rekabet Kurumu'ndan fahiş fiyat açıklaması, System.String[]

REKABET Kurumu, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezasının uygulanacağı açıkladı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kurumun, tüketicinin refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirildiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu'nca, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küresel COVID-19 salgınının yaşandığı bugünlerde, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere ülkemiz gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığı gözlenmektedir. Tüketici refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirilmiş Rekabet Kurumu, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezası uygulanacaktır."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:46 Kaynak: DHA

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