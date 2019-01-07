Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu'ndan Google'a Soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan Google'a Soruşturma

40 dakika önce

Rekabet Kurulu'nca Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

Rekabet Kurumu'ndan Google'a Soruşturma, System.String[]
Rekabet Kurulu'nca  Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ile Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açıldı. 

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Google'ın genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu'nca bulgular ciddi ve yeterli bulunarak, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:57 Kaynak: DHA

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