Rekabet Kurumu'ndan 'google' açıklaması - Son Dakika
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Rekabet Kurumu'ndan 'google' açıklaması

6 saat önce

REKABET Kurumunca, 'rekabet ihlali' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Google'a, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun gereği, süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlandığı açıklandı.

Rekabet Kurumu'ndan 'google' açıklaması, System.String[]

REKABET Kurumunca, 'rekabet ihlali' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Google'a, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun gereği, süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlandığı açıklandı.

Rekabet Kurumu, Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketinden oluşan Google'n, android işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve Google ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 09 Şubat 2017 tarihinde soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda temel olarak, Google'ın mobil işletim sistemleri pazarında sahip olduğu tekele yakın pazar gücünü, faaliyette bulunduğu diğer pazarlarda, özellikle de internet arama hizmetleri pazarında, hakimiyetini korumak veya güçlendirmek amacıyla kötüye kullanıp kullanmadığı hususuna yoğunlaşıldığı kaydedildi. Yürütülen soruşturma sonucunda Google'ın cihaz üreticilerine getirdiği yükümlülükleri kullanarak, internet arama hizmeti pazarındaki diğer rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği ve mobil cihazlarda tek arama hizmeti sağlayıcısı olması koşuluyla mobil cihaz üreticilerine finansal destek sağladığının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi.

"Bu çerçevede, Google'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) uyarınca idari para cezası verilmiş, ayrıca Kanun kapsamında ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanınmıştır. İlgili süre 06 Eylül 2019 tarihinde sona ermiş ve aynı tarihte Google ilgili sözleşmelerde yaptığı değişiklikleri Rekabet Kurumuna sunmuştur. Google tarafından sunulan değişikliklerin Rekabet Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde bu değişikliklerin soruşturma sonucunda tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmada yetersiz kalacağı tespit edildiğinden, Google'a 07 Kasım 2019 tarihinden itibaren Kanun'da öngörülen süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır."

Google'ın soruşturmaya konu uygulamalarının, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu nezdinde de benzer soruşturmalara konu olduğu ifade edilerek, "Rusya Federasyonu Rekabet Otoritesi tarafından yürütülen süreç, Google'ın bu uygulamaları sonlandırmaya yönelik taahhütleri neticesinde sonuçlandırılmıştır. Yine, AB Komisyonu yürüttüğü incelemelerde konuyla ilgili olarak rekabet ihlali sonucuna ulaşmış ve Google'a 4,34 milyar Avro para cezası vermiştir. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği Komisyonu tespit ettiği ihlalleri sona erdirmesi için Google'dan Kurulumuz tarafından talep edilen yükümlülüklerden daha kapsamlı adımları atmasını istemiş ve bu talebin gereği Google tarafından yerine getirilmiştir. Gelinen noktada Google'ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir" denildi.


Avrupa Birliği, Google, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:21 Kaynak: DHA
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