Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu'ndan Google Hakkında Soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan Google Hakkında Soruşturma

17 dakika önce

Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

Rekabet Kurumu'ndan Google Hakkında Soruşturma, System.String[]
Rekabet Kurumu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21 Şubat 2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ile Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:03 Kaynak: İHA

Alphabet, Google, Güncel
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