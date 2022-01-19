Rekabet Kurumu'ndan topla-dağıt kartellerinin işleyişine ilişkin video - Son Dakika

Kartel oluşturdukları gerekçesiyle zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezaya neden olan diyaloglar, Rekabet Kurulunun konuya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda yer aldı.

Rekabet Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçilerinin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturma açarken, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 2,7 milyar liralık idari para cezası uygulamıştı.

Söz konusu ceza kamuoyunda tartışma yaratırken, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, alınan kararda delil niteliği taşıyan tüm yazışmaların, iletişim ve koordinasyonun görüleceğini açıklamıştı.

Topla-dağıt karteli

Karara göre, zincir marketlerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla kanunu ihlal etmeleri nedeniyle cezaya çarptırılmaları uygun görüldü.

Rekabet Kurumunca topla-dağıt kartellerinin işleyişine ilişkin video da hazırlandı. Videoda, marketlerin ürün fiyatlarını ortaklaşa belirlemesi ve tüketicilerin yüksek fiyatlarla mağdur olduğu görülüyor.

Videodaki bilgilere göre, topla-dağıt karteller, aynı pazardaki rakiplerin genellikle ortak tedarikçiler aracılığıyla fiyatlarını koordine ettikleri bir rekabet ihlali. Rekabet Kurulu, Mayıs 2020'de başlattığı ve 19 aylık sürecin sonucunda tamamladığı soruşturmada çeşitli zincir marketlerin doğrudan ve dolaylı temaslar yoluyla fiyatlarını ve fiyat artış oranlarını koordine ettiklerini tespit etti. Başlangıcı 2018'e uzanan bu davranışları nedeniyle zincir marketlere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Videoda, zincir marketlere yönelik, "Piyasada faaliyet gösteren firmaların bu tür eylemlerden kaçınmaları hem kendilerinin hem de ülke ekonomisinin lehinedir." uyarısına da yer verildi.