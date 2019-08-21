Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu'ndan, Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma
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Rekabet Kurumu'ndan, Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma

1 saat önce

REKABET Kurumu, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek, 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddia edilen Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan, Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma, System.String[]

REKABET Kurumu, eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek, 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddia edilen Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Eczacıları Birliği'nin eczanelerin alım koşullarını piyasa dışında belirleyerek 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 24 Temmuz 2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Türk Eczacıları Birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:05 Kaynak: DHA
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