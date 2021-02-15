Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Şirket veri paylaşımını durduracak, kullanıcılara yeni koşulları durdurduğunu bildirecek - Son Dakika

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Şirket veri paylaşımını durduracak, kullanıcılara yeni koşulları durdurduğunu bildirecek

15.02.2021 15:22

Rekabet Kurumu, kullanıcılarına dayattığı gizlilik sözleşmesiyle tepki çeken WhatsApp'a açmış olduğu soruşturmaya ilişkin kararını açıkladı. Buna göre WhatsApp, veri paylaşımını durduracak ve kullanıcılara veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirecek.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Whatsapp'la ilgili yapılan incelemeye değinildi ve"Dosya mevcudu bilgiler çerçevesinde, Facebook'un 08 Şubat 2021 tarihinde uygulamaya geçmek üzere WhatsApp kullanıcılarına getirdiği veri paylaşma zorunluluğunun 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler incelenmiştir. İlk olarak WhatsApp verilerinin kapsam ve öneminin vurgulanmasında fayda görülmektedir. WhatsApp uygulaması, kullanıcılarına ait mesaj içerikleri, konum, profil fotoğrafı, grup bilgilerinin yanı sıra, kullanıcıların cihazlarında yüklü diğer bilgilere de erişim sağlayabilmektedir. Bunların rehber, galeri gibi bilgiler ile sınırlı kalmadığı, cihazda yüklü diğer uygulamalarda kullanılan verilerin de kısmen erişilebilir olduğu endişesi bulunmaktadır. Ayrıca, kullanıcılara getirilen yükümlülüğün tam olarak açıklanmadığı da görülmektedir" ifade edildi.

YOL AÇTIĞI ENDİŞELER

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada Whatsapp'ın daha küçük gruplarda daha özel veya ticari sır içerebilecek veriler paylaşılabileceği ve bunun yarattığı endişelere de değinildi.

Açıklamada, "Facebook'ta kişiler, kapalı bir grubun tamamına açacakları bilgileri paylaşmakta iken WhatsApp'ta daha küçük gruplarda daha özel veya ticari sır içerebilecek veriler paylaşabiliyor. Dolayısıyla WhatsApp verileri herhangi bir sosyal medya içeriğine göre genellikle daha gizli ve kişilerin daha geniş bir çevreyle paylaşmak istemeyeceği nitelikte verilerdir" denildi.

Söz konusu verilerin, Facebook'un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler şu şekilde sıralandı:

- WhatsApp verilerinin, diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanması,

- Facebook'un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü, internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması,

- Aşırı veri toplanmasının ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açması.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR DURUM

Rekabet Kurumu durumla ilgiliWhatsApp kullanıcılarının, Facebook tarafından sunulan koşulları kabul etmeleri halinde diğer grup şirketleri de ilgili verilere sahip olacak ve bu verileri kullanmaya başlayacağını ve bu süreçte Facebook'un söz konusu davranışına son verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin geri alınması ve kullanılmasından kaynaklanan avantajların ortadan kaldırılması oldukça güç olduğu ifade edildi.

Rekabet Kurumu tarafından "Bu durumda, yürütülecek olan soruşturma sonucunda tür. İnceleme konusu uygulamanın, bu yönüyle telafisi mümkün olmayan bir durum ortaya çıkaracağı aşikârdır. Bu bakımından Facebook'un inceleme konusu uygulamasına yönelik geçici tedbir uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin dördüncü fırkası "nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların doğması ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte" geçici tedbir kararı alınabileceği düzenlemesini haizdir. Halihazırda Facebook'un; tüketici iletişim hizmetleri, sosyal ağ hizmetleri ve çevrim içi reklamcılık hizmetleri pazarlarındaki pazar gücü dikkate alındığında, söz konusu uygulamaların soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Rekabet Kurumu kararı oybirliği ile aldı. Karara ilişkin, "Hâlihazırda Facebook tarafından, WhatsApp kullanıcıların bir kısmına 08.02.2021 tarihinden itibaren verilerinin başka hizmetler için kullanılacağına dair bilgilendirmenin yapıldığı bilinmektedir. Bu durumda, kullanıcıların bir kısmının bu koşullara onay vermiş olması da oldukça muhtemeldir. Dolayısıyla ilgili geçici tedbir kararının Facebook tarafından sunulan bu yeni kullanım koşullarını kabul eden kullanıcılar da dâhil olmak üzere Türkiye'deki tüm kullanıcılar bakımından geçerli olması gerekmektedir. Bu nedenle, Facebook'un, Türkiye'de bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara, veri paylaşımını içeren yeni kullanım koşullarını durdurduğunu bildirmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Şirket veri paylaşımını durduracak, kullanıcılara yeni koşulları durdurduğunu bildirecek

Rekabet Kurumu, Facebook, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Şirket veri paylaşımını durduracak, kullanıcılara yeni koşulları durdurduğunu bildirecek - Son Dakika Ekonomi


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