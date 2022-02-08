Üye Girişi
Rekabet Kurumu'ndan yetkili bayiler için muafiyet başvurusu yapan şirkete ret - Son Dakika

Rekabet Kurumu'ndan yetkili bayiler için muafiyet başvurusu yapan şirkete ret

08.02.2022 13:23
Rekabet Kurumu'ndan yetkili bayiler için muafiyet başvurusu yapan şirkete ret

REKABET Kurumu, BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, yetkili bayilerinin çevrim içi pazar yerinde satış yapmasının tamamen yasaklanmasını ve yasağa uymayan yetkili satıcılarına çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngören muafiyet başvurusunu reddetti.

REKABET Kurumu, BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, yetkili bayilerinin çevrim içi pazar yerinde satış yapmasının tamamen yasaklanmasını ve yasağa uymayan yetkili satıcılarına çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngören muafiyet başvurusunu reddetti.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, BSH'nin, yetkili bayilerinin çevrim içi pazar yerinde satış yapmasını tamamen yasaklanmasını ve yasağa uymayan yetkili satıcılarına çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngören muafiyet tanınması talebinin incelendiği belirtildi. BSH'nin bayileri ile imzaladığı sözleşmelerin incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"BSH tarafından, uyguladığı seçici dağıtım sistemi kapsamında, dağıtım sisteminin etkinliğini korumak üzere çevrim içi pazaryerlerinde yapılan satışların yasaklanmak istendiği belirtilerek, çevrim içi pazaryerlerinde yapılan satışların marka imajına zarar verdiği, bedavacılığa yol açtığı, tüketici faydasını azaltıcı etkiler doğurduğu, tüketicilere ürünler hakkında yanlış, yanıltıcı bilgiler sunulmasına yol açtığı iddiaları ileri sürüldü. Bu iddialar kapsamında yapılan incelemeler neticesinde BSH'ın bu kaygılarını yönetmek amacıyla çevrim içi pazaryerlerinden yapılacak satışları bütünüyle yasaklamasının elde etmek istediği amaç ile orantılı olmadığı değerlendirilerek, rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle ilgili uygulama muafiyet değerlendirmesine tabi tutuldu."

Açıklamada, "Çevrim içi pazaryerlerindeki satışların bütünüyle yasaklanmasının rekabet hukuku mevzuatında yer verilen 'eşdeğerlik prensibi'ne aykırı ve sağlayıcıların bayilerine fiziksel ve çevrim içi satış kanallarında yapacakları satışlara ilişkin eşdeğer koşullar getirmesi kuralının ihlal edilmesi sebebiyle söz konusu uygulamaya grup muafiyeti tanınamayacağı tespit edildi. Dosya kapsamında yer alan her türlü bilgi, belge ve delilin analiz edilmesiyle bireysel muafiyet değerlendirmesi yapılmış ve bildirime konu sirkülerde yer alan kısıtlamaya bireysel muafiyet tanınmayacağı sonucuna ulaşıldı" denildi.


YORUMLAR
500

Rekabet Kurumu, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rekabet Kurumu'ndan yetkili bayiler için muafiyet başvurusu yapan şirkete ret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
12:56 Türkiye'den sahada senaryoları değiştirecek hamle!
12:55 Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı
12:53 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı
12:51 Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı
12:50 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri geldi!
12:49 Enflasyonun uğramadığı tek yer Meclis lokantası!
12:42 Dün polise silah çeken Gökhan Göz, bugün bozkurt işareti yaptığı videoyu yayınladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 13:33:02. #1.13#
SON DAKİKA: Rekabet Kurumu'ndan yetkili bayiler için muafiyet başvurusu yapan şirkete ret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement