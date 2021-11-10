Rekabet Kurumu'nun girişimiyle 'Balkan İnisiyatifi' oluşturuldu - Son Dakika

REKABET Kurumu'nun girişimi sonucu 9 Balkan ülkesinin ortak iş birliği konusundaki iradesini ortaya koyan 'Balkan İnsiyatifi' platformu oluşturuldu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kurumun girişimiyle 9 Balkan ülkesinin ortak iş birliği konusundaki iradesini ortaya koyan 'Balkan İnsiyatifi' platformu oluşturulduğu ve dün bu kapsamda 'Balkan Ülkelerinde Rekabet Hukuku Uygulamalarındaki Son Trendler' konulu çalıştay düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Platformun ilk çalıştayında, ülkemiz yanı sıra Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan en üst düzeyde katılım sağlanmıştır. Kurum Başkanımız Sayın Birol Küle'nin açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, ülke temsilcilerince, daha çok Covid-19 pandemisi döneminde rekabet hukuku uygulamalarında yaşanan zorluklar ve dijital pazarlarda yaşanan hakim durumun kötüye kullanılması vakaları etrafında sunumlar yapıldı. Çalıştayın amacı, bölge ülkelerinin rekabet otoriteleri arasında yakın iş birliği ile fikir ve tecrübe alışverişini kurumsallaştırmaya dönük bir platform oluşturmak olarak vurgulanırken, katılımcı ülkeler çalıştaya destek verme noktasında kararlılıklarını ifade ettiler. Çalıştay'ın her sene bir başka Balkan ülkesince farklı temalarda düzenlenerek sürekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır" denildi.