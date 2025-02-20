Rekabet Kurumu'nun Verdiği Ceza Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Rekabet Kurumu'nun Verdiği Ceza Hakkında Açıklama

Rekabet Kurumu tarafından 14 Ocak 2025 tarihinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen yerinde incelemede sağlık sorunu nedeniyle ofis dışında ve izinli olan bir çalışanın kişisel telefonunda bulunan Whatsapp yazışmalarını sildiği Rekabet Kurumu tarafından tespit edilmiştir.

20.02.2025 15:14
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Söz konusu çalışan şirketimizde ticari kararları etkileyebilecek bir pozisyonda olmayıp bu yazışmaları kendi inisiyatifiyle silmiştir. Şirketimiz hemen duruma müdahil olmuş, yapılan teknik çalışmayla Whatsapp'taki yazışmalar geri getirilerek Rekabet Kurumu'na sunulmuş ve bu yazışmalarda rekabete aykırı bir durum olmadığı anlaşılmıştır.

Şirketimiz şeffaflık, hesap verilebilirlik ve rekabet ilkelerine uygun hareket etme konusunda son derece hassas ve disiplinlidir. Söz konusu çalışanın kişisel davranışı şirketimiz tarafından asla kabul edilen bir davranış değildir ve iş akdi derhal feshedilmiştir.

Buna karşın Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca "Yerinde İncelemenin Engellenmesi ya da Zorlaştırılması" yönünde tespit yaparak şirketimiz aleyhine 2023 yılı gayri safi gelirinin binde 5'i oranında olacak şekilde 1 milyar 296 milyon TL idari para cezası vermiştir. Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin 6. fıkrası gereğince %25 indirimli şekliyle uygulanması halinde ceza tutarı 972 milyon TL olacaktır.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tüm rekabet kurallarına tam uyum içerisinde hareket etmekte olup yerinde inceleme sürecinde hiçbir şekilde engelleme ya da zorlaştırma gibi bir davranışta bulunmadığı gibi inceleme süresince ve sonrasında çalışmaları kolaylaştırmış ve her türlü iş birliğini göstermiştir. İzinde ve şirket kontrolü dışında bulunan çalışana ait söz konusu yazışmalar geri getirilmesine ve bu yazışmalarda rekabet hukukuna aykırı herhangi bir içerik bulunmamasına rağmen verilen bu ceza haksız, hukuksuz ve hakkaniyetsiz bir cezadır.

Diğer yandan Rekabet Kurumu'nun gerekçeli kararı henüz BİM'e gönderilmemişken, resmi internet sitesi niteliğinde olmayan ancak Rekabet Kurumu'na ait olduğu belirtilen "haber.rekabet.gov.tr" adresli internet sitesi ve buna bağlı sosyal medya hesaplarında 19.02.2025 tarihinde "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir BİM'e 1,3 Milyar TL Ceza" başlıklı haber ile teamüllere aykırı bir yöntem ve üslupla cezanın duyurusu yapılmıştır.

Rekabet Kurumu bu türden kararlarını bugüne kadar gerekçeli olarak kamuoyuna duyururken, bu defa aceleyle yapılan bu haberler şirketimizi zor duruma sokmak maksadıyla yapıldığı şüphesi uyandırmıştır.

Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde karara karşı derhal tüm yasal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.


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