Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu: "Piliç Eti Üretiminde Faaliyet Gösteren 19 Teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve...

Rekabet Kurumu: "Piliç Eti Üretiminde Faaliyet Gösteren 19 Teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve...

1 saat önce

IHAAW150138-EKO/15-03-2019- Rekabet Kurumu: "Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurumu:
IHAAW150138-EKO/15-03-2019

- Rekabet Kurumu: "Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı." 15.03.2019 15: 01: 38 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Ekonomi
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