WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak (2)

REKABET KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin Türkiye'de uygulanmayacak olmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrası söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmiştir. Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."