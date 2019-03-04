Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Tarafından Yapılan Açıklamada, Perakende Gıda Ticareti Alanında Faaliyet Gösteren 23...

Rekabet Kurumu Tarafından Yapılan Açıklamada, Perakende Gıda Ticareti Alanında Faaliyet Gösteren 23...

1 saat önce

IHAAW163208-EKO/04-03-2019- Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Rekabet Kurumu Tarafından Yapılan Açıklamada, Perakende Gıda Ticareti Alanında Faaliyet Gösteren 23..., System.String[]
IHAAW163208-EKO/04-03-2019

- Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açıldığı belirtildi. 04.03.2019 16: 32: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:38 Kaynak: İHA

Ekonomi
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