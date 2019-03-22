Rekabet Kurumu Tarafından Yaş Meyve ve Sebzelerin Toptan Satışı Alanında Faaliyet Gösteren 24...
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IHAAW162944-EKO/22-03-2019- Rekabet Kurumu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.
IHAAW162944-EKO/22-03-2019
- Rekabet Kurumu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. 22.03.2019 16: 29: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:36 Kaynak: İHA
24 Sebze ve Meyve Toptancısı Hakkında Soruşturma Açıldı
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