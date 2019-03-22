Son Dakika Haberleri: Rekabet Kurumu Tarafından Yaş Meyve ve Sebzelerin Toptan Satışı Alanında Faaliyet Gösteren 24...

Rekabet Kurumu Tarafından Yaş Meyve ve Sebzelerin Toptan Satışı Alanında Faaliyet Gösteren 24...

1 saat önce

IHAAW162944-EKO/22-03-2019- Rekabet Kurumu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu Tarafından Yaş Meyve ve Sebzelerin Toptan Satışı Alanında Faaliyet Gösteren 24..., System.String[]
IHAAW162944-EKO/22-03-2019

- Rekabet Kurumu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. 22.03.2019 16: 29: 44 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Ekonomi
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