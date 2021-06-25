Rekabet Kurumundan Rönesans'a onay

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en büyük sağlık işletme şirketlerinden olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı'nın Danimarkalı ISS'ye devrine onay verdi.

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en büyük sağlık işletme şirketlerinden olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı'nın Danimarkalı ISS'ye devrine onay verdi. Rönesans İşletme'nin dünyanın en büyük dış kaynak hizmeti sağlama şirketi olan Danimarkalı ISS Facilities'e satışı için Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı. Kurumdan yapılan açıklamada "Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ nezdindeki hisselerin ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin izin verildi" denildi. Böylece grup, sağlık yatırımlarını işleten Rönesans İşletme Hizmetleri şirketini Danimarkalı ISS Facilities devretti. Türkiye'de 40 binden fazla çalışanı bulunan ISS, 1901 yılında bu yana 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. - İSTANBUL

Son Dakika

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın

Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor

"Ayrılacaksın" tartışması kanlı bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti

Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı

Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi

Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak

Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin

Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm