Rekabet Öncesi Araştırma Platformu NANOSIS'e 64,6 milyon TL destek - Son Dakika

Rekabet Öncesi Araştırma Platformu NANOSIS'e 64,6 milyon TL destek

11.01.2021 12:53
Rekabet Öncesi Araştırma Platformu NANOSIS'e 64,6 milyon TL destek, System.String[]

Liderliğini Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (SUNUM) yaptığı Rekabet Öncesi Araştırma Platformu NANOSİS, sağlıkta takip ve tanıya yönelik nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemler için TÜBİTAK tarafından 64,6 milyon lira ile desteklendi.

Liderliğini Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (SUNUM) yaptığı Rekabet Öncesi Araştırma Platformu NANOSİS, sağlıkta takip ve tanıya yönelik nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemler için TÜBİTAK tarafından 64,6 milyon lira ile desteklendi.

Sabancı Üniversitesi açıklamasına göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1004 Programı kapsamında kurgulanan söz konusu platform; SUNUM, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile KORDSA AŞ ve Arçelik AŞ'nin yöneticiliğini yaptığı 6 araştırma programını kapsıyor.

NANOSIS Platformu'nun teması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi dönemde oluşturuldu. Gelecek öngörüsü ile günümüzde enfeksiyon hastalıklarının birincil öncelikli sağlık tehdidi haline geleceği görüşüne dayandırılarak, "sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemlerinin geliştirilmesi" alanını odağına aldı.

Platform böylelikle kaliteli, yaygın ve ekonomik sağlık hizmetlerine yönelik erken tanı ve önleyici yaklaşım ihtiyacını karşılayacak projeleri ve prototipleri kapsaması ile daha da önem kazandı.

NANOSIS Platformu, 4 yıl boyunca TRL 6 düzeyinde 23 prototip üretmeyi amaçlıyor. Buna göre; nano malzemelere dayanan, minyatürleştirilebilir, kullanımı kolay, sağlam, endüstriyel süreçlere uygun, değişik hassasiyet seviyelerinde ve düşük maliyetli algılayıcılar geliştirilmesi nihai hedefine yönelik 15 teknik proje hayata geçirilecek. Araştırma Platformu'nun toplumsal ve sosyo-ekonomik etkileri ayrı bir proje ile ölçülecek. Projelerin 1 Şubat'ta başlaması bekleniyor.

Ayrıca projelerin çıktıları; tanı kitleri, biyosensörler ve evde sağlık kavramları gibi önleyici tıp çalışmaları ve kontaminasyon çeşidinin moleküler yöntemlerle saptanması gibi uygulamaları içeriyor.

Proje çıktılarının uygulama alanları olarak hasta başı test (Point Of Care POC) sensörleri, tanı kitleri ve biyoçipler, çevre ve halk sağlığına yönelik algılayıcılar, ilaç ve kimya endüstrisinde ürün geliştirme, ürün bileşen analizleri ve kalite kontrolleri, gıda güvenliği ve biyolojik/kimyasal saldırı önlenmesi konuları önceliklendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar, "NANOSIS Platformu'nun teması kurgulanırken, Kovid-19 öncesi dönemde olunmasına rağmen, önemli bir öngörü ile günümüzde enfeksiyon hastalıklarının birincil öncelikli sağlık tehdidi haline geleceği görüşüne dayandırılmıştır. SUNUM olarak farklı yetkinliklere sahip kurumların yöneticiliğini yaptığı 6 araştırma programı ile ülkemiz için örnek olabilecek nitelikte bir Rekabet Öncesi Stratejik İş Birliği Platformu'nun öncülüğünü yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, araştırma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rekabet Öncesi Araştırma Platformu NANOSIS'e 64,6 milyon TL destek - Son Dakika


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