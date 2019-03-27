Rekabet'ten hal ve market soruşturmaları açıklaması
1 saat önce
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Bazı market ve hallere rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlatarak soruşturmaların bir yıla yakın süre içinde tamamlanacağını söyledi.
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak
, Bazı market ve hallere rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlatarak soruşturmaların bir yıla yakın süre içinde tamamlanacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:07
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