Son Dakika Haberleri: Rekabet'ten hal ve market soruşturmaları açıklaması

Rekabet'ten hal ve market soruşturmaları açıklaması

1 saat önce

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Bazı market ve hallere rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlatarak soruşturmaların bir yıla yakın süre içinde tamamlanacağını söyledi.

Rekabet'ten hal ve market soruşturmaları açıklaması, System.String[]
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Bazı market ve hallere rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlatarak soruşturmaların bir yıla yakın süre içinde tamamlanacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:07 

Ömer Torlak, Ekonomi
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