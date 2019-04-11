Rekabetçi Sektörler Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programlar Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya, "İlk dönemde sadece 40 ile odaklanabilmiştik. 2.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programlar Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya, "İlk dönemde sadece 40 ile odaklanabilmiştik. 2. dönemde hedefimiz bölgesel farkların kapatılmasıyla bütün Türkiye'ye yayılmış bir şekilde projelerimizi geliştirmek, bütün illerimize destek vermek." dedi.



Sağkaya, Kayseri'de Mobilya Teknoloji Merkezi'nde (MOBİTEK) düzenlenen Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönem Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, programın, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mali iş birliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.



Bakanlık olarak bir çok alanda, bir çok sektörde büyük ölçekli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Sağkaya, "İnşallah bundan sonra da bu tarz projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İlk dönemde sadece 40 ile odaklanabilmiştik. 2. dönemde hedefimiz bölgesel farkların kapatılmasıyla bütün Türkiye'ye yayılmış bir şekilde projelerimizi geliştirmek, bütün illerimize destek vermek." diye konuştu.



İlk dönemde 520 milyon avro fon kullandırdıklarının altını çizen Sağkaya, "Bu, yaklaşık 3 milyar lira destek demek. Bu kapsamda laboratuvarlar kurduk, ortak atölyeler faaliyete geçirdik, Ar-Ge ve inovasyon merkezi projelerini gerçekleştirdik, lisanlı depolar ve lojistik merkezleri yaptık. Pek çok KOBİ'nin kurulmasına vesile olduk. Binlerce istihdamın ortaya çıkmasını sağladık. Bundan da açıkçası kıvanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



İkinci dönemle ilgili de katılımcılara bilgi veren Sağkaya, şöyle devam etti:



"İkinci dönemimiz 300 milyon avroluk bir fonu kapsıyor. Başvurduğunuz anda projeler hayata geçmiyor. Onun için projelerinizin orta ve uzun vadeli olması gerekiyor. Yani bugün projeye başlıyoruz desek bundan 2 veya 2,5 yıl sonra proje hayata geçecek. Bu, dikkat edilmesi gereken bir konu. Bizim programımız, kısa vadeli projeleri kapsamıyor. İkinci dönemin ikinci çağrısına 1 Nisan'da başladık. Bu çağrıda iki ana başlığımız var. Birisi yaratıcı endüstriyel, diğeri de araştırma geliştirme alanı. Buradaki amacımız farklı alanların etkileşimini sağlamak ve yüksek katma değer üretmek. En önemli amaçlarımızdan biri de nitelikli istihdamı artırmak."



AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Füsun Çiçekoğlu da "Daha önceki dönemlerde 520 milyon avroluk bir fon kullandık. Bu kaynaklar aslında Türkiye'nin yaratamayacağı kaynaklar değil. Parasal büyüklük olarak bakıldığında Türkiye zengin bir ülke. Öncelikleri kalkınmaya dönük kullandığı takdirde Türkiye bu kaynakları üretebilir. Ancak bu fonlar, AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuş ve bu yolda ilerleyen bir ülke olan Türkiye için AB standartlarında ve o kaliteye uygun projeler geliştirilmesine katkı sağlaması bakımında çok önemli." diye konuştu.



Konuşmaların ardından daha önceki çağrılarda çeşitli miktarlarda fon kullananlar sunum yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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