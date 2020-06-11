Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, "Rekabet Kurumunun siyasi partileri denetleme gibi bir yetkisi olsa şüphesiz en büyük cezayı AK Parti'ye kesmek durumunda kalırdı" dedi.

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda, System.String[]

İYİ Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, "Rekabet Kurumunun siyasi partileri denetleme gibi bir yetkisi olsa şüphesiz en büyük cezayı AK Parti'ye kesmek durumunda kalırdı" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekilleri, grupları adına söz aldı.

İYİ Partili Sıdalı, bir piyasa sisteminin varlık, etkinlik ve devamlılığı konusunda başka hiçbir unsurun rekabet kadar stratejik bir öneme sahip olmadığını söyledi.

Piyasa sistemini yararlı hale getiren unsurun rekabet olduğunu dile getiren Sıdalı, teklif oluşturulurken tali komisyonların görüşünün alınmadığını savundu.

Kanunların kalıcı olması için detaylı hazırlanması gerektiğini ifade eden Sıdalı, "Sipariş, kopyala-yapıştır yasalarla ne mevzuata uyum sağlayabilirsiniz ne de ülkede rekabeti layıkıyla tesis edebilirsiniz. Bu şekilde çıkardığınız yasalar kadük kalmaya ve sıklıkla yenilenmeye mahkum olurlar." diye konuştu.

Sıdalı, teklifinin 11. maddesinin gözden geçirilmesi gerektiğini öne sürerek, bu maddeyle kurum çalışanlarının hukuki sorumlulukları ve soruşturma esaslarının belirlenmeye çalışıldığını belirtti. Sıdalı, kurum personelinin yargılanmasının amir iznine tabi olacağını vurgulayarak, "Bu kapsamda kurul başkanı ve üyelerinin yargılanması iznini bakan, kurumun diğer personelinin yargılanmasının iznini ise kurum başkanı verecek. Bu keyfiyet yaratabilecek durum kabul edilemez. Rekabet Kurumunun siyasi partileri denetleme gibi bir yetkisi olsa şüphesiz en büyük cezayı AK Parti'ye kesmek durumunda kalırlardı." ifadesini kullandı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da konuşmasında, teklifle kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için çeşitli düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Başkan, düzenlemeyle rekabet ihlallerine yönelik soruşturmaların neden olacağı kamusal maliyetlerin azaltılması ve sürecin hızlı, kesin bir şekilde sonlandırılması amacıyla uzlaşma müessesinin getirildiğini ifade etti.

Rekabet Kurumunun idari işleyişine yönelik bazı düzenlemelere de yer verildiğini anlatan Başkan, rekabet hukuku alanında ülkenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu kanun teklifini görüştüklerini söyledi.

HDP adına söz alan İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise Rekabet Kurumunun özerkliğinin bulunmadığını, 2011'den, bağımsızlığı yok edildikten sonraki süreçte Türkiye'nin serbest rekabet, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçtiğini iddia etti. Katırcıoğlu, piyasa ekonomisi denilen ekonominin adının "komuta ekonomisi" olduğunu öne sürdü.

Şirketlerin de komuta ekonomisinde faaliyet gösterdiğini iddia eden Katırcıoğlu, "Komuta ekonomisi demek, piyasada verilen kararların çok az sayıda sanayici ve iş adamı ve çok az sayıda siyasetçi tarafından veriliyor olması demek. Serbest piyasa ekonomisinden biz çoktan uzaklaşmış durumdayız." dedi.

Teklifin görüşmeleri, Genel Kurulda devam ediyor.

Milletvekili, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 07:23 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika

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