Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Rekabet Kurumunun isteği üzerine firmaya yapısal değişim mecburiyeti getirilmesinin, '"mülkiyet hakkı ihlali, mülkiyet hakkına müdahale veya anayasaya aykırılık" endişelerini...

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Rekabet Kurumunun isteği üzerine firmaya yapısal değişim mecburiyeti getirilmesinin, '"mülkiyet hakkı ihlali, mülkiyet hakkına müdahale veya anayasaya aykırılık" endişelerini değerlendirdiklerini belirterek kendilerine gelen bilgi sonucunda bunun olmadığını gördüklerini bildirdi.

Elitaş, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.

Teklifin Komisyondaki görüşmelerinde tüm milletvekillerinin değerli katkılar sunduklarını ifade eden Elitaş, düzenlemenin 3. maddesine yönelik eleştirilerin dile getirildiğini anımsattı. Elitaş, bu maddeye tüm parti gruplarına mensup milletvekillerinin imzasıyla "Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği nihai kararla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verilir." ibaresinin eklendiğini kaydetti.

Rekabet Kurumunun düzenlemeyle denetim sonucu ilgili firmaya uyarıda bulunacağını kaydeden Elitaş, "Firma veya firma teşebbüs birlikleri eğer uyarıları yerine getirmezse bu sefer, tekelci olma yolundaki büyümeyle ilgili, tekelci olma yolundaki sürekliliği devam ettiği takdirde yapısal değişimle ilgili bir karar ortaya çıkarıyor." diye konuştu.

Bu durumda 6 ay süre uzatması verildiği takdirde firmaya, bir önceki yılın cirosunun on binde beşine kadar günlük ceza uygulandığını bildiren Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşebbüs veya teşebbüs grubu, bu cezayla ilgili, on binde beş günlük cezayla ilgili, yargı yoluna başvurabilir. Yargı, kararını verir. Kurumun kararı doğruysa yargının verdiği karara ya uyacak, yapısal değişimi yapacak ya da her gün yıllık cirosunun on binde beşi olmak üzere günlük müeyyidesini uygulamak mecburiyetinde kalacak. Kurumun isteği üzerine yapısal değişimi yapmak mecburiyeti ile 'Başkalarının mülkiyet hakkına ihlal var mı, müdahale var mı, anayasaya aykırı bir durum var mı?' diye endişeleri duyduk. Birlikte bunu değerlendirdik ama bize gelen bilgi çerçevesinde bunun olmadığını ve mülkiyet hakkına doğrudan müdahalenin olmadığını gördük."

"AB'deki mühürleme yetkisi getirilmiyor"

Elitaş, Komisyon görüşmeleri sırasında, kanun teklifinin, defterlerin ve belgelerin incelemesine yönelik 4. maddesine ilişkin bir ihtilafın ortaya çıktığına işaret ederek bu maddenin AB uygulamasındaki yerinde inceleme yetkisine uygun olduğunu belirtti. Elitaş ayrıca kanun değişikliğiyle AB mevzuatında bulunan mühürleme yetkisinin getirilmediğine dikkati çekti.

Kanun teklifiyle Rekabet Kurumunun, tekelci piyasayla, piyasadaki gücünden kaynaklanan rekabet bozucu fiyat oluşturmaya kalkanlara yönelik tedbirleri hayata geçireceğini dile getiren Elitaş, Kurumun, piyasadaki rekabeti bozucu, haksız rekabeti beraberinde getirdiği ve tekelci olma hakkını ortaya koyarak yüksek fiyatlarla tüketicinin kıt kaynaklarını elinden almaya dönük çalışmaları ortadan kaldırmasının herkes tarafından takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

"Eczacıyken çok çektim"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yerinden söz alarak Komisyonda, bu kanun teklifinin görüşmelerinde, çalışma şekli, diyalog ortamı ve muhalefetten katkı almaya yönelik irade ortaya konulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM'deki bütün komisyonların benzer bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, kaliteli yasamanın ancak katkı alınarak mümkün olabileceğini vurguladı.

Özel, teklifin AB'den örnek alınarak hazırlandığı yönündeki açıklamaları anımsatarak "AB'den esas örnek alınması gereken şey kurumun, kurulun oluşturulma biçimiyken burada bir kişinin her şeye karar verdiği ve onun atadığı bir kurul olunca Avrupa'daki örneği alıp ve böylesine aşırı yetkilerle donanmış bir kuruma, bir tek karar vericinin yaptığı atamayla Avrupa'daki kurulların oluşma biçimini karşılaştırdığınızda arada büyük bir tezat var." dedi.

"Bir eczacı ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteriyken Rekabet Kurumundan çok çektiğini" söyleyen Özel, "Rekabet Kurumunun, her sektöre farklı bakıp bazı alanları çok özel anlamaya yönelik analiz etmesi gerekir. Rekabet Kurumu uzmanlarının, hukukçularının başta sağlık olmak üzere eğitim ve ilaç alanına başka bir bakış açısıyla bakmaları lazım." ifadelerini kullandı.

Özel, kanun teklifinin anayasaya aykırılık içeren kısımlarının Genel Kurul görüşmeleri sırasında telafi edilmesini istediklerini belirtti.

Mustafa Elitaş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:05 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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