Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Rekabet Kurumunun 20 yılı aşan tecrübesi ve deneyimleriyle bugüne kadar görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Rekabet Kurumunun 2017-2018 yıllarında almış olduğu kararların tüketici faydasına katkısı yaklaşık 3,3 milyar lira ile mevcut...

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Rekabet Kurumunun 20 yılı aşan tecrübesi ve deneyimleriyle bugüne kadar görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Rekabet Kurumunun 2017-2018 yıllarında almış olduğu kararların tüketici faydasına katkısı yaklaşık 3,3 milyar lira ile mevcut bütçesinin onlarca katıdır." dedi.

Genel Kurulda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, ikinci bölümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Türkiye'deki bütün kurumların kurumsal niteliklerini yitirdiğini ileri sürdü.

Kanun teklifinin ruhunda iyi niyet taşıdığını ancak "Cehenneme giden yolun iyi niyet taşlarıyla örülü" olduğunu belirten Altıntaş, AB ülkelerindeki rekabet kurumlarında olmayan yetkilerin bu düzenlemeyle Rekabet Kurumuna verilmek istendiğini savundu.

Altıntaş, Rekabet Kurumuna yapısal tedbir alma yetkisi verilmesini eleştirerek, "Kurul üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı tarafından tayin edildiği bir rekabet otoritesine, yapısal tedbir yetkisinin verilmesi firmalar açısından risk yaratabilir ve özellikle yabancı yatırımcıları ürkütebilir." görüşünü savundu.

İYİ Parti'li Altıntaş, teklifle şirketlerin incelenmesini kolaylaştırmak adına elektronik ortamdaki tüm veri ve yazışmaların kopyalarının alınıp Rekabet Kurumuna götürülerek incelenmesi imkanı sağlanacağına da işaret ederek, bu yetkinin kullanılması sırasında ve bilgilerin Kurum bünyesinde tutulduğu dönemde, tüm gizlilik ve veri koruma önlemlerinin alınmasının Kurumun sorumluluğunda olması gerektiğini vurguladı.

"Bürokratik süreçler azaltılacak"

MHP Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Rekabet Kurumunun tüketicinin korunmasına yönelik önemli adımlar attığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rekabet Kurumu, 20 yılı aşan tecrübesi ve deneyimleriyle günümüze kadar görevlerini yerine getirmiştir. Rekabet Kurumunun 2017-2018 yıllarında almış olduğu kararların tüketici faydasına katkısı yaklaşık 3,3 milyar lira ile mevcut bütçesinin onlarca katıdır. 2010-2014 yılları arası 5 yıllık dönemde rekabet kurumu tarafından 75 adet soruşturma açılmış, 2015-2019 arasında ise bu sayı 117 olmuştur. Buradan hareketle kurum, tüketicinin korunması kapsamında soruşturma sayısını arttırmalıdır."

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun üzerinde geçen süre zarfında değişiklikler yapıldığını anlatan Sazak, teklifle Kurumun etkinliğinin artırılabilmesi için bürokratik süreçlerin azaltılması ve etkin kaynak kullanımının yeni araçlarla sağlanmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Kanun teklifiyle rekabet ihlalleri ve kartellerle daha etkin mücadele için yapısal tedbirler ve yerinde inceleme kapsamının gündeme getirildiğini anlatan Sazak, yerinde incelemeyle gizli kalan olası ihlallerin de tespitinin kolaylaşacağını vurguladı.

"Küçük bir azınlığın çıkarlarının savunulmasına neden olabilir"

HDP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, teklifle Rekabet Kurumuna şirket sahiplerinin mülkiyet haklarına kadar uzanan geniş yetkiler tanındığını söyledi.

Kenanoğlu, düzenlemeyle Kurumun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun hale getirilmeye çalışıldığını ileri sürerek, "Rekabet Kurumunun özerk olarak hareket edip karar alabilmesinin dayanakları ortadan kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, partisi adına yaptığı konuşmada, AB'ye uyum için hazırlandığı belirtilen teklifle, Rekabet Kurumu yöneticilerinin atamalarının Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak olmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Şevkin, "Rekabet hukuku ancak sağlıklı piyasa koşullarında anlamlı olabilir." sözlerini sarf etti.

Milletvekili, İYİ Parti, Eskişehir, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 04:29 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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