Rekabette Geri Kalmamak İçin Mevcut Eğilimi Yakalamak Gerekiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tabiri caizse, üretim yapmanın kodları değişiyor. Dolayısıyla rekabette geri kalmamak için mevcut eğilimi yakalamak hatta eğilime yön vermek gerekiyor. Biz de bu yarışta geri kalmayacağız, somut adımlarla sanayicimizin süreci daha etkin bir şekilde yönetmesini sağlayacağız." dedi.



Varank, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Genişleme Alanı 3. Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcı Firma Tahsis Töreni'nde yaptığı konuşmada, bölgede faaliyet gösterecek 21 firmaya 26 parsel tahsis ettiklerini, en kısa zamanda da diğer parselleri yatırımcılarla buluşturacaklarını söyledi.



Faaliyet kollarının çeşitliliği ve istihdam kapasitesinin Mersin'in ekonomik gücüne güç katacak nitelikte olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:



"Geçen hafta bütçe görüşmeleri için Meclis Genel Kurulundaydık. Özellikle ana muhalefet sürekli 'Türkiye'de yatırım yapılmıyor, fabrika açılmıyor, özel sektör yatırım yapmıyor' iddiasında bulundu. Bununla ilgili konuşmalar yaptı. Tabiİ cevaplarımızı somut örnekleriyle teker teker verdik. Son dönemde yapılan açılışlara, proje bazlı teşvik sistemiyle yatırıma başlayan firmalara değindim. Bu yatırımların yüksek katma değerli üretim, teknoloji, nitelikli istihdam ve hepsinden önemlisi yerlileşme hedeflerimize bizi nasıl yakınlaştırdığını kısaca özetledim. Aslında Mersin'e daha önce gelmiş olsaydım burada gördüğüm örnekleri de Meclis kürsüsünden dile getirirdim. Keşke kürsüye çıkıp yalan yanlış ifadelerle bizleri eleştirenler burada olsaydı da bu töreni izleselerdi belki biraz utanırlardı."



Bakanlık olarak il il gezdiklerini, yerelin öneri ve problemlerine yerinde çözüm aradıklarını, sanayici ve girişimcinin fiziken de yanında olmayı çok önemsediklerini ifade eden Varank, bu bağlamda Mersin'in 8'inci durakları olduğunu dile getirdi.



Varank, kendilerine iletilen konuların "finansa erişimdeki sıkıntılar, enerji problemleri ve ara eleman bulma konusundaki güçlükler" olarak 3 başlıkta toplanabileceğini belirterek şunları söyledi:



"Bunların her biri için ilk günden itibaren harekete geçtik, somut adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 2 gün önce reel sektöre yönelik çok güzel müjdeler verdi. 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olacak. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18 aya çıkartıyoruz. KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirime gidiyoruz. İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yılı boyunca, araştırma-geliştirme faaliyetlerindeyse süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV almayacağız. Ayrıca ilgili paydaşlarımızla da yakın temas halindeyiz. 2 hafta önce Sayın Enerji Bakanımız ile bir toplantı yaptık. Enerji maliyetleri konusunda neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyoruz. Haftaya cuma günü Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile çevre mevzuatıyla ilgili bir toplantımız olacak. Söylemek istediğim şu, aslında tam da yeni dönemin ve yeni sistemin ruhunu yansıtacak şekilde hızlı ve sonuç odaklı adımlar atıyoruz."



Büyüme ve istihdam için yatırımın şart olduğunu vurgulayan Varank, sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve yatırımları teşvik etmeye var güçleriyle devam edeceklerini bildirdi.



"İlimizdeki KOBİlere 79 milyon lira destek verdik"



Mersin-Tarsus OSB 3. Bölge'nin kente ciddi bir dinamizm kazandırması için yatırımcı ve iş insanlarının yanında olduklarını dile getiren Varank, "11 ayda 1,6 milyar dolarlık bir ihracata imza attınız ki bu tutar geçen seneye göre yüzde 18'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu oranla Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı gösterdiniz, devamını getireceğinize de inanıyorum." dedi.



Varank, Mersin'de farklı sektörlerde düzenlenen 742 teşvik belgesiyle 95 milyar liralık sabit sermaye yatırımını desteklediklerini ve 21 bin kişilik ilave istihdam oluşmasına katkı sağladıklarını ifade ederek teşvik mevzuatına göre 3. bölgede yer alan Mersin'in sabit yatırım tutarı bazında ilk sırada yer aldığını bildirdi.



Bakan Varank, yatırım teşviklerine ilave olarak KOBİ'leri de gözardı etmediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"KOSGEB aracılığıyla Mersin'deki 6 bin 800 KOBİ'ye bugüne kadar 79 milyon lira destek verdik. Yine 10 bin 134 işletmeye 31 milyon lira kredi finansman desteği sunarak 353 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. Biz, sanayiyi ve üretimi sadece OSB'ler ve teşvik mekanizmaları üzerinden okumuyoruz. İçinde Ar-Ge'nin olmadığı bir sanayi, ülkemizi küresel ekonomide hak ettiği noktalara taşıyamaz. Bu bilinçle, Mersin'de faaliyet gösteren 11 Ar-Ge merkezini destekledik. Bu sene bu sayıyı 20'ye çıkarmayı planlıyoruz. Bakanlık olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. İlimizde yüzde 100 doluluğa sahip bir teknopark var. Mersin Üniversitesi içinde yer alan teknopark 79 firmaya ve 369 Ar-Ge personeline ev sahipliği yapıyor. Bakanlık olarak teknoparka 9,5 milyon liralık hibe desteği verdik."



Varank, teknoparktaki firmaların 518 milyon liralık satış gerçekleştirdiğini, 58 milyon dolarlık ihracat yapıldığını aktardı.



Rakamların önemli bir başarıya işaret ettiğini vurgulayan Varank, kentteki diğer teknoparkın da Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi olduğunu, bu bölgeyi 31 Mart'ta ilan ettiklerini söyledi.



"Üretim yapmanın kodları değişiyor"



Küresel ekonomide dijitalleşme öncülüğünde bir değişim sürecinden geçildiğini anımsatan Varank, şöyle konuştu:



"Tabiri caizse, üretim yapmanın kodları değişiyor. Dolayısıyla rekabette geri kalmamak için mevcut eğilimi yakalamak hatta eğilime yön vermek gerekiyor. Biz de bu yarışta geri kalmayacağız, somut adımlarla sanayicimizin süreci daha etkin bir şekilde yönetmesini sağlayacağız. İşte yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri ya da bilinen adıyla model fabrika bu somut adımlardan sadece birisi. Bu kapsamda ilk merkezi 2 hafta önce Ankara'da açtık. Firmalarımız merkezde, yalın üretim tekniklerini uygulayarak öğrenecekler. Üretim süreciniz ne kadar yalınlaşırsa, maliyetleriniz de o denli düşüyor ve rekabette güç kazanıyorsunuz. Mersin için de böyle bir projemiz var. Senenin başında Mersin'de Valilik, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin-Tarsus OSB ve ilgili diğer paydaşlarla birlikte geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yaptık. Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB yönetimleriyle protokol aşamasındayız. Proje paydaşlarımızdan yer seçimiyle ilgili geri bildirim bekliyoruz. Bunu müteakiben kurulum aşamasına hız kazandıracağız. Bunu da yolda gelirken konuştuk. Aslında bir müjdemiz daha vardı dün onayladığmıız Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi Projesi. Bu merkezle model fabrikayı birleştirebilir miyiz? İkisi aynı binada olabilir mi? İnşallah başkanımızla konuşacağız. Bunu da en kısa zamanda hayata geçireceğiz."



Varank, sanayicinin ve girişimcinin haklarını gözeten, yatırımlarını teşvik eden ve bürokratik engelleri en aza indirmeyi amaçlayan bir bakanlık olduklarını da sözlerine ekledi.



"Çukurova Bölgesel Havalimanına uçağı indireceğiz"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da kente ve ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Elvan, inşaatı süren Çukurova Bölgesel Havalimanında gelinen son duruma ilişkin şunları söyledi:



"Son yaşanan geçici sıkıntıdan dolayı yüklenici firma da doğal olarak bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte her bir aşamasını hem Sayın Bakanımız, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, hem de Sayın Cumhurbaşkanımız bizatihi Çukurova Bölgesel Havalimanının sürecini takip ettiler. Her aşamada da Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyla ilgili bilgi verdik. Çukurova Bölgesel Havalimanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın takip ettiği konulardan biri. İnşallah hedefimiz, mart sonuna bitiremesek bile nisan ayında Çukurova Bölgesel Havalimanının altyapısını bitireceğiz ve oraya uçağı indireceğiz. Bunun sözünü buradan veriyorum. Şu 10-15 günlük süre içinde yoğun bir şekilde yüklenici firmayla görüşmeler yaptık. Yoğun bir şekilde çalışmasına başlıyor, tüm ekiplerini sahaya indiriyor. Çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız."



Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili iddialara ilişkin, "Üstüne toprak örtülüyormuş, Adana Havalimanı genişletilecekmiş, Çukurova Bölgesel Havalimanı yapılmayacakmış... geçin bunları değerli arkadaşlar. Bugüne kadar hangi sözü verip de ben tutmadım. Her sözümün arkasındayım ve arkasında olmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.



Kazanlı Turizm Bölgesi çalışmaları hakkında da bilgi veren Elvan, burada inşaatın kısa süre sonra başlatılacağını bildirdi.



Konuşmaların ardından Bakan Varank, yatırımcılara tahsis belgelerini verdi, bazı firmaların yetkililerinden zaman kaybetmeden yatırıma başlamaları konusunda söz aldı.



Varank ve Elvan daha sonra kendilerine sunulan plaketleri kabul etti.

