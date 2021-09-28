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Rekkles ve G2 Esports yollarını ayırıyor, ekip ADC değişimi için denemeler yapıyor - Son Dakika

Rekkles ve G2 Esports yollarını ayırıyor, ekip ADC değişimi için denemeler yapıyor

28.09.2021 23:32
Rekkles ve G2 Esports yollarını ayırıyor, ekip ADC değişimi için denemeler yapıyor

Dot Esports'un haberine göre G2 Esports alt koridoru Rekkles'ın gelecek yıl League of Legends ekibinde yer almayacağı söyleniyor.

G2 şu anda Rekkles'ın Kasım 2023'te sona erecek olan sözleşmesini satma sürecinde. Kaynaklar, geçtiğimiz birkaç hafta içinde G2'nin oyuncularını, personelini ve Lig ekibine yakın diğer kişileri Rekkles'in yakında ayrılacağı konusunda bilgilendirdiğini söylemiş.

G2 ve oyuncu arasındaki ilişki, Avrupa'nın krallarının ilk kez Dünya Şampiyonası'nda bir yer edinemediği bir sezonun ardından yıprandı.

Rekkles, G2'yu özel konuk olarak temsil etmek için 22 Eylül'deki 2021 Dünya Şampiyonası kura çekimine katılacaktı. Ancak kaynaklara göre son dakikada ve takım ile oyuncu arasındaki gergin müzakereler sonucunda oyuncu katılmadı. Bunun yerine G2, ormancı Jankos'un onun yerine geçmesi sağlandı.

Rekkles'e Ne Olacak?

Oyuncunun profesyonel ligdeki geleceği belirsizliğini koruyor. Bir sonraki takımı belirsiz ve henüz hiçbir seçenek önümüze çıkmadı. Yine de Kuzey Amerika ve Avrupa, oyuncu için hala büyük olasılıklar.

G2, birkaç Avrupa bölgesel lig alt koridor oyuncusu ile kapsamlı ADC seçmeleri düzenliyor. Ancak oyuncu için olası bir yedek henüz seçilmedi.

G2 ve Rekkles, LEC'de açık ara favori olarak girdikleri ancak Worlds'te dahi gidemedikleri hayal kırıklığı yaratan bir yılın ardından yollarını ayıracaklar. Oyuncunun Kasım 2020'de Fnatic'ten G2'ye geçişi, Cloud9'a geçen Perkz'in yerini alarak o sezonun en büyük transferlerden biri oldu. Ancak G2, 2021'deki her iki mevsimde de LEC'yi kazanamadı.

G2'nin 2023'ün sonuna kadar sözleşmesi olan orta koridor Caps ve ormancısı Jankos'un üzerinde yeniden yapılanması bekleniyor.

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Dünya Şampiyonası, Kasım, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Rekkles ve G2 Esports yollarını ayırıyor, ekip ADC değişimi için denemeler yapıyor - Son Dakika


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