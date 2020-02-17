Reklam ajansından sektördeki 10'uncu yılına özel videolu kutlama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Reklam ajansından sektördeki 10'uncu yılına özel videolu kutlama - Son Dakika Ekonomi

Reklam ajansından sektördeki 10'uncu yılına özel videolu kutlama

7 saat önce

Reklam ajansı Promoqube, 10'uncu yılına özel paylaştığı videoda ilk çalışanından kendi şirketini kuran stajyerine kadar pek çok isme yer verdi.

Reklam ajansından sektördeki 10'uncu yılına özel videolu kutlama, System.String[]

Reklam ajansı Promoqube, 10'uncu yılına özel paylaştığı videoda ilk çalışanından kendi şirketini kuran stajyerine kadar pek çok isme yer verdi.


Türkiye'nin önde gelen dijital odaklı reklam ajanslarından Promoqube, bu sene 10'uncu yaşını kutluyor. Yeni yaşına özel hazırlanan video serisinde, ajansın ilk çalışanından kendi şirketini kuran stajyerine kadar pek çok sürpriz isim yer alıyor. Ajansın ilk çalışanı Hasan Başusta'nın başlattığı video serisi; İsmail Dağlı, Necip Murat, Haydar Özkömürcü ve Eren Caner ile devam ediyor. Ajansın kurulduğu yıllara götüren keyifli videolarda çalışanlar, ajansta yaşadıkları deneyimi ve onlara neler kattığını aktarıyor.


"Nice 10 yıllara"


Ajansın başkanı Korhan Kurt, onuncu yıllarına dair şunları aktardı: "2009 yılının sonlarında, ekonominin çok da iyi olmadığı günlerdi, sosyal medyanın pazarlamayı daha önce hiç görülmemiş bir şekilde değiştirmek üzere olduğunu algılamıştık. Amacımız, sosyal medya çağında markalar için iyi şeyler yapacak bir ajans oluşturmaktı. Her müşterimiz ve projemiz için kreatiflik, özen ve dikkatle çalışarak ilerlemeyi seçtik. ve boommm! On yıl sonra, hala ilk günkü heyecanımızla yola devam ediyoruz. İnanıyorum ki Promoqube, ikinci on yılında da büyümeye ve dönüşmeye devam edecek. Promoqube'ü var eden tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve Özgür Alaz'a katkılarından dolayı müteşekkirim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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