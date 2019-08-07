Reklam filminde oynayan Bursalı çocuklara Zanzibar sürprizi

İHH İnsani Yardım Vakfının Kurban Bayramı reklamında oynayan Bursalı 3 çocuk, vakıf yetkililerince götürüldükleri Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin Zanzibar Adası'nda yetim çocuklarla bir araya geldi.

İHH İnsani Yardım Vakfının Kurban Bayramı reklamında oynayan Bursalı 3 çocuk, vakıf yetkililerince götürüldükleri Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin Zanzibar Adası'nda yetim çocuklarla bir araya geldi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Aksu Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Oğuzhan Gökaçan, 12 yaşındaki Ahmet Yılmazoğlu ve 10 yaşındaki Gamze Şen, İHH İnsani Yardım Vakfının bu yıl Kurban Bayramı için çektiği reklam filminde rol aldı.

Aksu Mahallesi'nde geçen ve çocukların üzerine ülke isimlerini yazdığı kurbanlıkların bayramda o ülkelere ulaşmasını konu alan filminin başrol oyuncusu 3 çocuk, geçen hafta vakıf yetkililerince Zanzibar'a götürüldü.

Çocukların babalarının da yer aldığı bir haftalık ziyarette yetimlere bayramlık dağıtılırken, duygusal anlar da yaşandı.

"Belki yüzlerce çocuğa bayramlık dağıttık"

İHH İnsani Yardım Vakfı Prodüksiyon Birimi çalışanlarından Mehmet Akif Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, reklam filminde oynayan çocuklara bir sürpriz yapmak istediklerini ve bu fikirle yola çıktıklarını söyledi.

Reklam filminde üzerine ülke isimleri yazdıkları kurbanlıkları yurt dışına göndermeye çalışan çocukların hikayesinin anlatıldığını dile getiren Güler, "Biz de 'Reklam filminde oynayan çocukları yurt dışına götürsek nasıl olur?' diye düşündük. Daha sonra beraber Zanzibar'a gittik. Orada 7 gün kaldık. Yetim çocuklara bayramlık dağıtıldı, ziyaretler yapıldı. Oradaki Şehit Faruk Aktaş Okuluna gittik. Belki yüzlerce çocuğa bayramlık dağıttık." diye konuştu.

Güler, çocukların yurt dışına ilk kez çıktıklarını anlatarak, "Yurt dışına çıkmaları ayrı bir şey oldu. Çok değişik bir ortam gördüler. Bursalı çocuklar, Zanzibar'daki yetim çocukların evlerine gittiği zaman kendi hayatlarıyla kıyaslayıp ne kadar büyük nimetlere sahip olduklarını gördüler. Oradaki çocuklarla arkadaşlık kurdular. Ziyaretten sonra bambaşka çocuklar oldular. Babaları da çok etkilendi. Zor durumda olan aileleri gördüler." ifadelerini kullandı.

"Çok zor durumda yaşıyorlar"

Zanzibar'a giden çocuklardan Oğuz Gökaçan da yaklaşık bir hafta kaldıkları bölgede güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.

Gökaçan, yetimlere bayramlık dağıttıklarını belirterek, o bölgeye tekrar gitmek istediğini vurguladı.

Ahmet Yılmazoğlu da reklam filminde oynadıktan sonra İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Zanzibar'a gittiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum. Orada birçok arkadaşımız oldu. Denizde yüzdüm, eğlendik, oradaki arkadaşlarımızla oyun oynadık. Onların da buraya gelmesini isterim. Bir çocuğun bayramlığı eksik kalmıştı. O çocuk üzülmesin diye kendi bayramlığımı ona verdim, çok sevindi. Evlerini gördüm, çok zor durumda yaşıyorlar."

Gamze Şen de "Onların durumları çok kötü. Onları görünce kendimi kötü hissettim. Onlara hediye verince sevinçten ağlayacaklardı." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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