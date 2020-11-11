Reklam filmiyle akıllı alışverişe davet - Son Dakika

Reklam filmiyle akıllı alışverişe davet

11.11.2020 11:45
Reklam filmiyle akıllı alışverişe davet, System.String[]

Online alışveriş sitesi morhipo.com, yeni reklam filmiyle kullanıcıları alışverişe davet etti.

Online alışveriş sitesi morhipo.com, yeni reklam filmiyle kullanıcıları alışverişe davet etti.

Online alışverişlerde müşteriyi zorlayan karmaşayı ortadan kaldırma amacıyla faaliyete geçen morhipo.com yeni reklam kampanyasını yayınladı. "Her şeyin değil, stilin adresi Morhipo" başlığıyla yayına giren ve PunchBBDO imzası taşıyan reklam filminin yönetmen koltuğunda Elif Kalkan yer alıyor. Site, elbise ararken matkap, ayakkabı seçerken silikon tabancası görmek istemeyenleri alışverişe davet ediyor. - İSTANBUL

Reklam filmiyle akıllı alışverişe davet

Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Reklam filmiyle akıllı alışverişe davet - Son Dakika Magazin


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