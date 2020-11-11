Reklam filmiyle akıllı alışverişe davet

Online alışveriş sitesi morhipo.com, yeni reklam filmiyle kullanıcıları alışverişe davet etti.

Online alışverişlerde müşteriyi zorlayan karmaşayı ortadan kaldırma amacıyla faaliyete geçen morhipo.com yeni reklam kampanyasını yayınladı. "Her şeyin değil, stilin adresi Morhipo" başlığıyla yayına giren ve PunchBBDO imzası taşıyan reklam filminin yönetmen koltuğunda Elif Kalkan yer alıyor. Site, elbise ararken matkap, ayakkabı seçerken silikon tabancası görmek istemeyenleri alışverişe davet ediyor. - İSTANBUL